Президент РФ Владимир Путин 10 октября провел онлайн-встречу с 11 избранными в сентябре губернаторами, в числе которых глава Владимирской области Александр Авдеев. Речь шла и о возникающих

Президент РФ Владимир Путин 10 октября провел онлайн-встречу с 11 избранными в сентябре губернаторами, в числе которых глава Владимирской области Александр Авдеев. Речь шла и о возникающих вопросах и ошибках в ходе частичной мобилизации, которая до сих пор проходит во Владимирской области. «Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, доп поддержку из региональных бюджетов семьям