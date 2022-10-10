Вкусный и полезный завтрак – залог хорошего настроения и довольного лица. Чтобы выглядеть сногсшибательно и чувствовать себя соответствующе, отведайте пищу по рецепту звезды. Яна Кошкина давно раскрыла секрет красоты – рисовая каша с апельсинами.

Вкусный и полезный завтрак – залог хорошего настроения и довольного лица. Чтобы выглядеть сногсшибательно и чувствовать себя соответствующе, отведайте пищу по рецепту звезды. Яна Кошкина давно раскрыла секрет красоты – рисовая каша с апельсинами.Телеведущая, модель и актриса Яна Кошкина регулярно притягивает противоположный пол. Пышная грудь, миловидное лицо и стройная фигура достойны похвалы, но главное достоинство девушки — широкая улыбка. Мужчины на нее летят как пчелы на мед, пока звезда использует рецепт аппетитного завтрака. Итак, готовим рисовую кашу с апельсинами!Ингредиенты:Рис – 200 граммов,Молоко – 1 литр,Сливки – 250 мл,Апельсин – 1 штука,Сахар – 2 чайные ложки,Сгущенка – 2 столовые ложки,Масло сливочное и соль – по вкусу.Способ приготовления:В кастрюлю наливаем молоко и сливки. Погружаем туда измельченную на терке цедру цитруса и рис. Немного солим, как советует Яна Кошкина, и варим кашу на медленном огне до готовности. Затем добавляем сгущенку — для сладости и аромата.Но это еще не все. В рецепте указан соус. Чтобы его сделать, в сотейнике разводим сахар с соком половинки апельсина и доводим до загустения. Мелко нарезаем оставшуюся мякоть плода, добавляем ее в этот состав и перемешиваем.В красивое блюдо выкладываем нашу рисовую кашу, заправляем сливочным маслом и поливаем апельсиновым соусом. От такого завтрака Яна Кошкина в полном восторге. По утрам это полезное и вкусное блюдо кажется настоящим волшебством!