Подведем итоги дня вместе:
- Zaнаших!
На полигоне под Ковровом продолжается боевое слаживание....
Подведем итоги дня вместе:
- Zaнаших!
На полигоне под Ковровом продолжается боевое слаживание. Как помогают защитникам? И как движение ZaНаших! уже объединило всю область?
- Велопроверка М-12.
По новой трассе на велосипедах. Строители М-12 протестировали владимирский участок дороги на двухколёсном транспорте.
- Курсы первой помощи.
И знания, которые могут спасти чью-то жизнь. В областном центре открылись бесплатные курсы оказания первой помощи.