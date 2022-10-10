Согласно действующему законодательству каждое предприятие и организация обязана вовремя выплачивать...
Согласно действующему законодательству каждое предприятие и организация обязана вовремя выплачивать сотрудникам заработную плату. В связи с этим разные банковские учреждения предлагают предпринимателям свои услуги. Например, зарплатный проект без открытия счёта
стал довольно востребованным, так как даёт возможность перечислять средства работникам, имеющим счета в разных банках.
Как функционирует данная услуга
Для того чтобы воспользоваться предложением по зарплатному проекту без открытия счёта предприниматель или его доверенное лицо должен заказать услугу в банке. Причём это можно сделать, не посещая офиса, а оформить всё в режиме онлайн. Нужно предоставить:
копии паспортов сотрудников;
заявления на получение услуги;
реестр сотрудников на выдачу пластиковых карт;
доверенность на получение пластиковых карт;
оформление иных документов по данному проекту.
Благодаря современным технологиям во многих банках карточка готова в течение нескольких минут. Поэтому сотрудники выполнят данную услугу качественно, довольно оперативно и, во многих банковских учреждениях, по вполне приемлемой стоимости. Поэтому услуга пользуется весьма большим спросом.
В чём преимущества зарплатной карты
Независимо от того, в каком именно банковском учреждении предприниматель пользуется услугой зарплатного проекта, карта имеет ряд преимуществ, а именно:
изготавливается бесплатно;
обслуживается без комиссий;
можно осуществлять переводы на карты любых банков;
предлагается приличный кэшбэк;
на остаток неплохой процент годовых;
есть возможность воспользоваться конвертацией валют;
в случае сбоев техническая поддержка всегда поможет;
для руководителя компании и его замов предлагается премиальная карта.
О последнем пункте можно поговорить отдельно.
Премиальная карта для предпринимателей
Для владельцев компаний, их заместителей, а также руководителей отделов многие банковские учреждения предлагают воспользоваться услугой премиальной карты. У неё есть ряд преимуществ по сравнению с той, которую выдают остальным работникам предприятий и учреждений, а именно:
снятие крупных сумм без комиссии;
выдача наличных за рубежом без карты у партнёров банка;
доступ в большинство бизнес залов в аэропортах по всему миру;
специальные условия по страховым проектам;
доставка карты и документов в любую точку мира;
персональный менеджер с выделенной линией.
И это только основные моменты, которые больше всего пользуются спросом у предпринимателей.
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