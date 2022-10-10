Согласно действующему законодательству каждое предприятие и организация обязана вовремя выплачивать...

Согласно действующему законодательству каждое предприятие и организация обязана вовремя выплачивать сотрудникам заработную плату. В связи с этим разные банковские учреждения предлагают предпринимателям свои услуги. Например, зарплатный проект без открытия счётастал довольно востребованным, так как даёт возможность перечислять средства работникам, имеющим счета в разных банках.Как функционирует данная услугаДля того чтобы воспользоваться предложением по зарплатному проекту без открытия счёта предприниматель или его доверенное лицо должен заказать услугу в банке. Причём это можно сделать, не посещая офиса, а оформить всё в режиме онлайн. Нужно предоставить: копии паспортов сотрудников; заявления на получение услуги; реестр сотрудников на выдачу пластиковых карт; доверенность на получение пластиковых карт; оформление иных документов по данному проекту.Благодаря современным технологиям во многих банках карточка готова в течение нескольких минут. Поэтому сотрудники выполнят данную услугу качественно, довольно оперативно и, во многих банковских учреждениях, по вполне приемлемой стоимости. Поэтому услуга пользуется весьма большим спросом.В чём преимущества зарплатной картыНезависимо от того, в каком именно банковском учреждении предприниматель пользуется услугой зарплатного проекта, карта имеет ряд преимуществ, а именно: изготавливается бесплатно; обслуживается без комиссий; можно осуществлять переводы на карты любых банков; предлагается приличный кэшбэк; на остаток неплохой процент годовых; есть возможность воспользоваться конвертацией валют; в случае сбоев техническая поддержка всегда поможет; для руководителя компании и его замов предлагается премиальная карта.О последнем пункте можно поговорить отдельно.Премиальная карта для предпринимателейДля владельцев компаний, их заместителей, а также руководителей отделов многие банковские учреждения предлагают воспользоваться услугой премиальной карты. У неё есть ряд преимуществ по сравнению с той, которую выдают остальным работникам предприятий и учреждений, а именно: снятие крупных сумм без комиссии; выдача наличных за рубежом без карты у партнёров банка; доступ в большинство бизнес залов в аэропортах по всему миру; специальные условия по страховым проектам; доставка карты и документов в любую точку мира; персональный менеджер с выделенной линией.И это только основные моменты, которые больше всего пользуются спросом у предпринимателей.Акционерное Общество "Тинькофф Банк"ОГРН 102773964228123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.На правах рекламы