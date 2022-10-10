Вся страна помнит, как в студии Прямого эфира звездная семья Шукшиных выясняла отношения со своей непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Этот скандал длился почти два года, Фрейя жаловалась, что ее бывший жених Макар Касаткин избегает ее и не интересуется судьбой малыша. Потом Макар написал заявление в органы опеки, сказал, что хочет быть вписанным в свидетельство о рождении сына и забрать его у матери – мол, та не справляется со своими обязанностями. Но в итоге в 2020 году горе-невестка сама неожиданно пришла в дом к Шукшиной и попросила забрать Марка. О том, как сегодня растет мальчик, Мария Шукшина рассказала на премьере фильма Антона Богданова Иван Семенов – школьный переполох, где сыграла роль бабушки.
Вся страна помнит, как в студии "Прямого эфира" звездная семья Шукшиных выясняла отношения со своей непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Этот скандал длился почти два года, Фрейя жаловалась, что ее бывший жених Макар Касаткин избегает ее и не интересуется судьбой малыша. Потом Макар написал заявление в органы опеки, сказал, что хочет быть вписанным в свидетельство о рождении сына и забрать его у матери – мол, та не справляется со своими обязанностями. Но в итоге в 2020 году горе-невестка сама неожиданно пришла в дом к Шукшиной и попросила забрать Марка. О том, как сегодня растет мальчик, Мария Шукшина рассказала на премьере фильма Антона Богданова "Иван Семенов – школьный переполох", где сыграла роль бабушки.
"4-летний внук Марк – очень умный
мальчик, хорошо соображает, ловит каждое слово, даже когда я просто болтаю по
телефону, и повторяет его, – радуется Шукшина. – Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличается
от всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью. А я, в свою
очередь, учу его, что правильно, а что – неправильно, что полезно, а что -
вредно. Просто у современных детей немного сбиты ориентиры, потому что в школе
нет воспитания, и им надо на них указывать".
При этом Шукшина общается с ним часто. Он
живет с папой (Макар успел жениться – теперь мальчик растет в полноценной семье – Прим. ред.), я его
вижу пару дней в неделю, в основном, на выходных. Когда есть возможность, даже
сама за ним езжу и мы куда-то выбираемся вместе, например, на дачу или гулять в
парке, кататься с горки".
Но вот видеть внука актером – продолжателем славной династии – Шукшина не хотела бы. "Раньше, в молодости папы и мамы, профессия
актера была недосягаемой – в киосках продавались открыточки со знаменитостями.
И никто не залезал к ним в постель, не подглядывал в замочную скважину. А сейчас
эта профессия в основном связана с "желтой" прессой. И деньги на твоей популярности
и известности зарабатывают даже родственники. Вот поэтому актеры в основном
оберегают от этой профессии своих детей, стараются их в это не вовлекать", – пояснила актриса.