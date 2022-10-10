Вся страна помнит, как в студии Прямого эфира звездная семья Шукшиных выясняла отношения со своей непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Этот скандал длился почти два года, Фрейя жаловалась, что ее бывший жених Макар Касаткин избегает ее и не интересуется судьбой малыша. Потом Макар написал заявление в органы опеки, сказал, что хочет быть вписанным в свидетельство о рождении сына и забрать его у матери – мол, та не справляется со своими обязанностями. Но в итоге в 2020 году горе-невестка сама неожиданно пришла в дом к Шукшиной и попросила забрать Марка. О том, как сегодня растет мальчик, Мария Шукшина рассказала на премьере фильма Антона Богданова Иван Семенов – школьный переполох, где сыграла роль бабушки.

Вся страна помнит, как в студии "Прямого эфира" звездная семья Шукшиных выясняла отношения со своей непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Этот скандал длился почти два года, Фрейя жаловалась, что ее бывший жених Макар Касаткин избегает ее и не интересуется судьбой малыша. Потом Макар написал заявление в органы опеки, сказал, что хочет быть вписанным в свидетельство о рождении сына и забрать его у матери – мол, та не справляется со своими обязанностями. Но в итоге в 2020 году горе-невестка сама неожиданно пришла в дом к Шукшиной и попросила забрать Марка. О том, как сегодня растет мальчик, Мария Шукшина рассказала на премьере фильма Антона Богданова "Иван Семенов – школьный переполох", где сыграла роль бабушки."4-летний внук Марк – очень умныймальчик, хорошо соображает, ловит каждое слово, даже когда я просто болтаю потелефону, и повторяет его, – радуется Шукшина. – Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличаетсяот всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью. А я, в своюочередь, учу его, что правильно, а что – неправильно, что полезно, а что -вредно. Просто у современных детей немного сбиты ориентиры, потому что в школенет воспитания, и им надо на них указывать".При этом Шукшина общается с ним часто. Онживет с папой (Макар успел жениться – теперь мальчик растет в полноценной семье – Прим. ред.), я еговижу пару дней в неделю, в основном, на выходных. Когда есть возможность, дажесама за ним езжу и мы куда-то выбираемся вместе, например, на дачу или гулять впарке, кататься с горки".Но вот видеть внука актером – продолжателем славной династии – Шукшина не хотела бы. "Раньше, в молодости папы и мамы, профессияактера была недосягаемой – в киосках продавались открыточки со знаменитостями.И никто не залезал к ним в постель, не подглядывал в замочную скважину. А сейчасэта профессия в основном связана с "желтой" прессой. И деньги на твоей популярностии известности зарабатывают даже родственники. Вот поэтому актеры в основномоберегают от этой профессии своих детей, стараются их в это не вовлекать", – пояснила актриса.