На улучшение качества теплоснабжения потратят миллиард рублей.

Летом этого года правительство страны одобрило заём в виде инвестиционного бюджетного кредита в размере 0,8 миллиарда рублей для модернизации городского теплосетевого комплекса в Гусь-Хрустальном. Более 200 миллионов рублей на эти цели направляет «Владимиртеплогаз». Об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.В городе уже приступили к масштабной модернизации теплосетевого комплекса. В настоящий момент ведутся работы по замене труб от теплового узла на улице Микрорайон дом 36 к жилым домам № 35, 38 и 39.Параллельно идёт строительство тепловой сети от теплокамеры на улице Октябрьской к жилым домам № 5, 8 на улице Люксембургская, № 5, 7, 8 и 8а на улице Луначарского, № 32/14 и 34 на ул. Калинина.В целом реализация городского проекта рассчитана на три года. За это время построят два тепловых участка, 6 блочно-модульных котельных и заменят более 10 километров тепловых сетей. По завершении реализации этого проекта, для 80 процентов жителей Гусь-Хрустального улучшится качество и надёжность теплоснабжения.- Честно говоря, наши сети, которые были проложены более полувека назад, «отслужили» своё и требуют немедленной замены. И то, что государство оказывает финансовую помощь регионам в этом вопросе, неоценимо. Наш губернатор Александр Авдеев старается расширить географию проекта по модернизации тепловых сетей в области, потому что это очень важно для улучшения качества жизни людей. Работаем вместе, в одной команде, - написал депутат.