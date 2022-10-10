Ремонт осуществлён по программе модернизации первичного звена здравоохранения Владимирской области...

Ремонт осуществлён по программе модернизации первичного звена здравоохранения Владимирской области нацпроекта «Здравоохранение».В поликлинике и стационаре Киржачской районной больницы в этом году проводится капитальный ремонт и переоснащение. Так, завершены работы в терапевтическом отделении на 42 койки. Там заменены система отопления, электропроводка, система АПС, произведена разводка кислородной сети в палаты, закуплены многофункциональные кровати и бактерицидные рециркуляторы, современное медицинское оборудование.В настоящее время ведутся капитальный ремонт в отделении противоопухолевой терапии стационара и реконструкция здания поликлиники. Все работы должны быть завершены до конца 2022 года.Ранее была обновлена входная группа приёмного отделения, травматология, реанимация, хирургия, детское отделение. В планах на следующий год – ремонт в кардиологии и на 1 этаже главного здания больницы, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области