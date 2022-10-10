Событие, которого ждали почитатели элитарной лирической музыки. Во Владимирской областной филармонии проходит десятый Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. По традиции его

Событие, которого ждали почитатели элитарной лирической музыки. Во Владимирской областной филармонии проходит десятый Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. По традиции его проводят в три этапа. Отборочный тур прошел заочно. В очном формате конкурс длится пять дней. В торжественном открытии приняли участие лауреаты предыдущих конкурсов и члены жюри – все именитые музыканты. Вел музыкальную программу оперный