В учебный центр в Коврове, где проходят военную подготовку наши земляки, прибыло несколько...

В учебный центр в Коврове, где проходят военную подготовку наши земляки, прибыло несколько грузовиков с одеждой, обувью и продуктами.Об этом сообщает официальный аккаунт администрации Владимирской области. В "учебку" направлены 1300 пар берцев, три тысячи пар перчаток, матрасы, спальники, двухъярусные кровати, консервы, вода, чай, кофе, сахар, сладости. Также заказаны дополнительные кровати, одежда, обувь. Закупаются квадракоптеры. Решение бытовых вопросов на контроле. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев несколько раз в неделю бывает в учебном центре. Задача- максимально адаптировать "учебку" под увеличенную нагрузку. Вместе с нашим земляками боевое слаживание под Ковровом проходят и мобилизованные из других регионов.