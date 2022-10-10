Вязниковская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила, что в одной из организаций,...

Вязниковская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила, что в одной из организаций, занимающейся розничной торговлей на территории г. Вязники, трое сотрудников работали без заключения с ними трудовых договоров.После увольнения заработная плата имне былавыплачена, у работодателя образовалась задолженность на сумму свыше 70 тысяч рублей.По результатам проверки директору организации внесено представление, по итогам рассмотрения которого задолженность перед работниками незамедлительно погашена в полном объеме, им также выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы.Руководитель организации привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафов, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com/en/free-photo-qjtgz