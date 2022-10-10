Губернатор Александр Авдеев в очередной раз посетил учебную часть под Ковровом, где проходят боевое...

Губернатор Александр Авдеев в очередной раз посетил учебную часть под Ковровом, где проходят боевое слаживание призванные резервисты. Не только из нашего региона. Как вся область объединилась для помощи бойцам, расскажет Мария Платанюк.На ковровском полигоне наши бойцы вновь и вновь отрабатывают навыки стрельбы. На практике резервистам нужно вспомнить всё, чему учили во время срочной. С утра до вечера - интенсивная армейская подготовка. Работа с разными видами оружия, современной техникой, тактические манёвры.Нагрузка на учебный центр под Ковровом выросла в несколько раз. Задача - не только обеспечить эффективный военный курс, но и решить все бытовые вопросы. А их немало, подчеркивает губернатор Александр Авдеев. От теплоснабюжения до организации дополнительных санитарных зон. В "учебку" глава региона ездит регулярно, несколько раз в неделю.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Помогаем нашим военным и нашим резервистам наладить быт и адаптироваться к процессу обучения и слаживания. И если на первой неделе было много материальных проблем, бытовых, по казармам, по размещению, то сейчас большинство проблем уходит в сторону, решены вопросы с питанием, заканчивается ремонт бани.В учебном центре под Ковровом - не только владимирские призывники. В 33-ем регионе сейчас проходят подготовку бойцы из других областей. Липецкой, Орловской, Курской, Нижегородской. Владимира призвали в Липецке.Владимир, мобилизованный:- Надо, надо, конечно, надо. Чувство долга есть. Надо, значит надо. Нормально всё хорошо, все положительно. Всё устраивает.Область продолжает решать вопросы снабжения части. В учебку несколько грузовиков привезли одежду, обувь, продукты. Закупаются квадрокоптеры. Губернатор благодарит всех жителей Владимирской области. Тех, кто продолжает помогать. Это и предприниматели, и обычные граждане. Дело чести для региона - обеспечить защитников Родины всем необходимым и поддержать их семьи.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас на первый план выходят вопросы экипировки и подготовки наших резервистов. Мы по-прежнему поставляем всё необходимое. Привезли несколько тысяч пар перчаток, наборы гигиены, 1300 берцев, продолжаем поставлять спальники, матрасы, подушки и так далее. Все замечания, которые есть в социальных сетях,мы стараемся реагировать. Если уже не словами, то делами...Реальными делами российским бойцам сегодня помогают и жительницы Владимирской области. Новое телеграм-сообщество под символичным названием Zaнаших_33_регион уже объединил почти 15 тысяч человек. Большинство- женщины. Создатель и админ группы- наша землячка Светлана Чванова.Подписчицы закупают для защитников теплую одежду, продукты, лекарства, кто-то печёт домашние пироги, кто-то шьёт толстовки и балаклавы. Пункты сбора действуют в различных районах. А единый центр, куда стекается вся помощь, действует в Покрове.- Вот разбираем, скадываем, хотите, приезжайте! Девочки, трудимся. Работы непочатый край.Помощь поступает ежеминутно. Ее отправляют и мобилизованным, и в зону СВО. "Вместе мы- сила". Один из главных девизов группы "Zанаших!"Мария Платанюк, "Вести-Владимир".