Сейчас в новом субъекте Российской Федерации работает уже пятая по счёту группа медиков. Причём,...

Сейчас в новом субъекте Российской Федерации работает уже пятая по счёту группа медиков.Причём, для некоторых из них это уже не первая командировка. По их словам, помощь здесь крайне необходима, поэтому решение о повторных визитах принимается без лишних раздумий. Хирурги, анестезиологи, травматологи, неврологи, медсёстры - руки здесь никогда не бывают лишними.Марк Кожевников, врач-невролог г. Владимир:Люди приходят с больными спинами, головными болями, эпилепсиями, вот именно с такими чаще всего встречаемся. Тревожных очень много пациентов, потому что столько лет прожить в таких условиях - это тяжело конечно.Андрей Ерёменко, главный врач центральной городской больницы г. Докучаевска:- У нас на постоянной основе происходит ротация медицинских работников по нашим заявкам. // Контакт у нас уже налажен, некоторые доктора к нам приезжают уже повторно, некоторые третий раз, некоторые остаются на второй срок.Суханов, главный врач владимирской городской больницы №2. Он стоял во главе "медицинского десанта", который работал в Докучаевске в течение всего лета. Какой была миссия людей в белых халатах? Не пропустите интервью с Михаилом Сухановым!Видео ТК "Оплот ТВ"