Генпрокурор Игорь Краснов подписал указ об освобождении Владислава Малкина с должности прокурора Владимирской области. Об этом сообщили в издании ПроВладимир 10 октября. В пресс-службе

Генпрокурор Игорь Краснов подписал указ об освобождении Владислава Малкина с должности прокурора Владимирской области. Об этом сообщили в издании ПроВладимир 10 октября. В пресс-службе надзорного ведомства нам эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сказав, что «пока» ничего не комментируют. Однако коллеги утверждают, что дело уже решенное. Владислав Малкин был назначен на должность прокурора