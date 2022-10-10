Отмечается небольшое снижение цен.

За последние две недели владимирские риэлторы фиксируют резкое падение спроса на квартиры. Отмечается небольшое снижение цен.После объявления частичной мобилизации в «сети» появились вбросы, что в ближайшее время владимирский рынок недвижимости рухнет. В ближайшее время «эксперты» прогнозировали падение цен на 30%. Причиной называлось резкое снижение востребованности в жилье на фоне призыва резервистов.Редакция «33Live.Ru» поинтересовалась у агентств, ипотечных брокеров и риэлторов: что будет с ценами и спросом на недвижимость во Владимирской области в ближайшие месяцы?«После 21 сентября у нас уже сорвалось пять сделок. Люди откладывают решение до прояснения ситуации с бронью или отсрочкой. В некоторых семьях призвали мужа, что также повлекло отказ от ипотеки. Мы продаём квартиры не только во Владимире, но и в Ярославской и Ивановской областях. Там складывается похожая ситуация», - рассказал нам риэлтор Алексей Романов.Другая часть населения наоборот боится обесценивания средств и пытается вложить сбережения в квадратные метры.«Определённая «турбулентность» в запросе жителей региона на квартиры появилась, но есть и небольшая часть людей, которые наоборот пытаются ускорить заключение договоров, опасаясь негативного влияния на экономику», - уточнила брокер Елена Васильева.Специалисты отмечают, что на цены на популярных сайтах с объявлениями о продаже квартир действительно начали снижаться. В среднем собственники скинули 30-50 тысяч рублей. Однако о тотальном падении стоимости «квадрата» говорить не приходится.«Ни застройщик, ни дольщик, ни кто-либо другой не будет продавать жилье дешевле себестоимости, поэтому о 30%-ом или тем более 50%-ом снижении цен не приходится», - резюмируют эксперты.Все как один заявляют, что обстановка стабилизируется когда у людей появится чёткое понимание о том, подлежат ли призыву члены их семей или нет, а также после адаптации к новой реальности.