Мэрия Владимира объявила о сдаче в аренду земельного участка на Студеной горе — рядом со стадионом...

Мэрия Владимира объявила о сдаче в аренду земельного участка на Студеной горе — рядом со стадионом «Торпедо» и горнолыжной трассой. Горнолыжный спуск закрылся 7 лет назад, причиной называют нерентабельность. Во время прямой линии губернатор Александр Авдеев заявил, что договоренность об открытии трассы в центре города уже достигнута.Участок предназначен исключительно для спортивных целей. Таким образом планируется сформировать спортивный кластер в центре города. Он занимает 10778 квадратных метров. Начальная цена ежегодной арендной платы для участников аукциона - 938 тысяч рублей. 7 ноября аукцион должен быть завершен.Ранее в этом месте планировалось установить теннисные корты, площадки для воркаута и йоги, верёвочный парк, спортивную тропу и горнолыжный склон.https://www.pxfuel.com