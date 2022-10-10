Нарушения выявили активисты ЕР. Общественники передали информацию в Роспотребнадзор для принятия мер.
Во Владимире активисты «Единой России» обнаружили просрочку в сети магазинов «Светофор». Среди испорченных продуктов оказалась целая тележка сливочного масла.
Как сообщают в пресс-службе партии, продукция продавалась со скидкой. При этом срок годности истёк 30 июля, а супермаркет, расположенный на 1-ой Пионерской, избавлялся от товара, реализуя его по акции. Спустя некоторое время история повторилась. На минувшей неделе на прилавках оказалось масло, изготовленное ещё в начале августа.
«Народный патруль» также выявил на торговой точке ряд других нарушений:
продажу мясных полуфабрикатов в повреждённых упаковках с нечитаемыми этикетками;
продажу колбасы без даты производства;
отсутствие ценников.
Общественники передали информацию в Роспотребнадзор для принятия мер.
«Кроме того, решено передать приобретённую просрочку на лабораторные исследования», - резюмировал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Семёнов.
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