Нарушения выявили активисты ЕР. Общественники передали информацию в Роспотребнадзор для принятия мер.

Во Владимире активисты «Единой России» обнаружили просрочку в сети магазинов «Светофор». Среди испорченных продуктов оказалась целая тележка сливочного масла.Как сообщают в пресс-службе партии, продукция продавалась со скидкой. При этом срок годности истёк 30 июля, а супермаркет, расположенный на 1-ой Пионерской, избавлялся от товара, реализуя его по акции. Спустя некоторое время история повторилась. На минувшей неделе на прилавках оказалось масло, изготовленное ещё в начале августа.«Народный патруль» также выявил на торговой точке ряд других нарушений:продажу мясных полуфабрикатов в повреждённых упаковках с нечитаемыми этикетками;продажу колбасы без даты производства;отсутствие ценников.Общественники передали информацию в Роспотребнадзор для принятия мер.«Кроме того, решено передать приобретённую просрочку на лабораторные исследования», - резюмировал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Семёнов.Ранее за гнильё на полках в областном центре