Во Владимире прошла церемония вручения российских паспортов жителям ЛДНР. Она состоялась в...

Во Владимире прошла церемония вручения российских паспортов жителям ЛДНР. Она состоялась в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД.Олег Шурыгин, врио начальника УВМ УМВД России по Владимирской области:- Процедуру по приёму данной категории мы провели в максимально короткие сроки, дабы людям в полном объёме воспользоваться теми правами и обязанностями, которые у них есть. В частности, у нас сегодня были и люди пожилого возраста, у них есть вопросы с назначением пенсии.Паспорта вручили пятерым вынужденным переселенцам. Получение паспорта гражданина Российской Федерации- важнейший этап в жизни людей, на плечи которых выпало немало испытаний. Теперь они могут оформить все необходимые документы, получить положенные выплаты и просто почувствовать себя защищёнными. Всего в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области уже выдано свыше трехсот паспортов новым гражданам России.Надежда Устинченко:- Сегодня я получила паспорт гражданина Российской Федерации, хочу поблагодарить город Владимир за то, что он принял нас. У нас есть жильё, питание и я одна из первых устроилась на работу. Коллектив у меня хороший.