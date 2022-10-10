На территории региона за прошедшие сутки 10 октября лабораторно подтверждено 327 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 10 октября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Количество заболевших продолжает снижаться.65 - во Владимире60 — в Ковровском районе56 — в Гусь-Хрустальном районе30 — в Гороховецком районе22 — в Камешковском районе18 — в Кольчугинском районе17 — в Радужном15 — в Меленковском районе14 — в Суздальском районе12 — в Муромском районе5 — в Вязниковском районе4 — в Селивановском районе3 — в Александровском районе3 — в Петушинском районе2 — в Юрьев-Польском районе1 — в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 174 308 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).