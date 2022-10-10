На территории региона за прошедшие сутки 10 октября лабораторно подтверждено 327 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 10 октября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Количество заболевших продолжает снижаться.
65 - во Владимире
60 — в Ковровском районе
56 — в Гусь-Хрустальном районе
30 — в Гороховецком районе
22 — в Камешковском районе
18 — в Кольчугинском районе
17 — в Радужном
15 — в Меленковском районе
14 — в Суздальском районе
12 — в Муромском районе
5 — в Вязниковском районе
4 — в Селивановском районе
3 — в Александровском районе
3 — в Петушинском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 174 308 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).