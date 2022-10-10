7 октября в Муроме в ДТП пострадал ребенок. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в...

7 октября в Муроме в ДТП пострадал ребенок.Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в 17.20 в микрорайоне Вербовский.В районе дома 17 на улице Ленинградской 63-летний мужчина за рулем "Рено Сценик" сбил пешехода. 8-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим автомобилем, мало того, вышел из-за стоящего на остановке автобусе.К счастью, ребенок отделался незначительными травмами: на амбулаторное лечение он направлен с ушибами левой голени и позвоночника, сообщает портал "Муром24".Фото: https://xn--24-7lcajlu.xn--p1ai/