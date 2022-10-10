Несмотря на кадровые проблемы занятия в колледжах и школах проходят согласно учебному плану.

Во Владимирской области дефицит учителей достиг 400 человек. Несмотря на кадровые проблемы занятия в колледжах и школах проходят согласно учебному плану.Как рассказала директор департамента образования и молодёжной политики Светлана Болтунова, руководители учреждений привлекают педагогов для совмещения и увеличивают нагрузку на штат.В конце прошлого учебного года школы и колледжи нуждались в 840 специалистах. В текущем году удалось трудоустроить 285 сотрудников. К 1 сентября директора заполнили половину вакансий. В среднем на одного учителя приходится 1,8 ставки.Всего в 33-ем регионе трудится 17 тысяч школьных педагогов и более 3000 преподавателей среднеспециальных учебных заведений.Ежегодно департамент проводит ярмарки вакансий, чтобы привлечь студентов ВУЗов в учреждения. Власти оказывают различные меры поддержки: компенсация за аренду жилья, льготная ипотека, повышение квалификации, большой отпуск, доплаты за классное руководство и ранняя пенсия. Однако ключевым вопросом по-прежнему осталась проблема с заработными платами людей. Для её решения федеральный центр тестирует в ряде субъектов новый формат оплаты труда. Владимирцев же просят набраться терпения и дождаться результатов.