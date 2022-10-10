Губернатор Владимирской области рассказал о том, как проходит снабжение учебного центра для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района. Глава региона заявил, что регулярно бывает в

Губернатор Владимирской области рассказал о том, как проходит снабжение учебного центра для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района. Глава региона заявил, что регулярно бывает в учебке, где общается с мобилизованными. Многие бытовые проблемы отходят на второй план, решаются вопросы с питанием и размещением, а вместо 40 душевых в ближайшее время будет 120. В пятницу в