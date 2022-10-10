За неделю с 3 по 9 октября во Владимирской области произошло 39 аварий, в которых погибли два человека и пострадали 50, в том числе семь детей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Всего за

За неделю с 3 по 9 октября во Владимирской области произошло 39 аварий, в которых погибли два человека и пострадали 50, в том числе семь детей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Всего за 7 дней произошло 317 ДТП с материальным ущербом. 82 водителя управляли машиной в состоянии опьянения, либо отказались от медосвидетельствования. Два нетрезвых автовладельца