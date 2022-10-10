Во Владимирской области выявили 327 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 10 октября. Днем ранее было 340. Госпитализация никому не понадобилась, накануне в больницы обратились 5

Во Владимирской области выявили 327 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 10 октября. Днем ранее было 340. Госпитализация никому не понадобилась, накануне в больницы обратились 5 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 174 308. В лидерах по заражениям Владимир – 65 заболевших за сутки. На втором месте – Ковров,