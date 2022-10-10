Активисты регионального отделения Народного контроля Единой России снова нашли просроченное...

Активисты регионального отделения "Народного контроля" "Единой России" снова нашли просроченное масло в "Светофоре". А еще мясные полуфабрикаты в рваных упаковках, колбасу без даты производства и множество товаров, которые лежат на полках без ценников.По магазинам активисты ходят в рамках федерального проекта по контролю за ценами и качеством продукции. Конкретно в этот приходят уже не впервые. По словам ревизоров, магазин периодически реализует по акции товары с истекшим сроком годности. Вот и в этот раз сливочное масло, изготовленное еще в начале августа, лежало на полке в свободной продаже, притом - по подозрительно низкой цене. Акивисты приобрели две упаковки, все зафиксировали на фото и видео и на всякий случай направили продукцию на лабораторные исследования.Дмитрий Семёнов, координатор проекта «Народный контроль» «Единой России»:- Вздутые банки и просто замороженные. И соответственно прямо половина большой тележки сливичного масла, у которого истёк срок годности. Более того, мы зафиксировали масло, которое согласно ценнику и составу на этикетке произведено без ЗМЖ, по цене 121 рубль за 500 грамм - это цена ниже рыночной. Поэтому мы взяли несколько пачек, чтобы передать их в профильную аккредитованную лабораторию.