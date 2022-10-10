Занятия для студентов и преподавателей проводят спасатели. Репортаж Веры Куликовой. - Вот лежит...

Занятия для студентов и преподавателей проводят спасатели. Репортаж Веры Куликовой.- Вот лежит человек. Вы подошли, похлопали по щекам. Что случилось?! Вы меня слышите?!Урок от парамедика Евгения Кочеткова. Студентам и преподавателям РАНХиГС он объясняет азы оказания первой помощи.Евгений Кочетков, спасатель-парамедик Службы мониторинга Владимирской области:- Времена сейчас достаточно сложные у нас в стране и в мире в целом и каждый человек должен обладать какими-то минимальными навыками оказания первой помощи. Это основа безопасностии жизнедеятельности!Руководство РАНХигС и региональное отделение Российского Союза Спасателей заключили двустороннее соглашение о проведении занятий по формированию навыков оказания первой помощи. Они будут проводится раз в неделю, чтобы слушатели курсов могли закрепить знания. Инициативу поддержал департамент региональной политики Владимирской области.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области:- Постараемся через какое-то время проводить контрольные мероприятия обязательно, чтобы проверить насколько закрепились знания, чтобы каждый смог себя как-то прочувствовать, показать что у него это действительно запомнилось и мы уверены что это будет способствовать прежде уверенности наших студентов в их повседневной деятельности, потому что, к сожалению, чрезвычайных ситуаций их достаточно много.От чрезвычайных ситуаций не застрахован никто, и до приезда Скорой каждый должен знать, что предпринять, чтобы спасти жизнь. Каждый должен знать и единый номер 112.Николай Зацепин, руководитель регионального отделения Российского "Союза спасателей":- Для нас это тоже будет первый опыт системного подхода. Надеюсь, он получит свое эффективность именно в закрепление знаний ребят как вести себя в чрезвычайной ситуации или как оказать какую-то минимальную первую помощь.Курсы по оказанию первой помощи открыты для всех. Решением руководства владимирского филиала Академии посетить их сможет любой житель региона.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.