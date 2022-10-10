Многие уехавшие из России в дальнейшем осознают свою ошибку, но будет поздно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Больше внимания нужно уделять тем, кто воссоединился со страной и считает ее своим домом, написал политик в своем телеграм-канале.

Многие уехавшие из России в дальнейшем осознают свою ошибку, но будет поздно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Больше внимания нужно уделять тем, кто воссоединился со страной и считает ее своим домом, написал политик в своем .Спикер отметил, что уехавшие бросили своих родственников – родителей, бабушек, дедушек и других близких. Их поступок – предательство по отношению к России, уверен Володин."В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно", – подчеркнул он.Сейчас больше внимания нужно уделять тем, кто приехал в Россию и считает ее своим домом, убежден спикер. Он уточнил, что гражданами РФ стали восемь миллионов жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.Политик напомнил, что они восемь лет находились под обстрелами, их преследовали за желание говорить на русском языке, за отношение к своей вере и родной истории."Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией", – заключил Володин.Ранее спикер призвал подписчиков своего телеграм-канала. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, заверил он.После начала мобилизации Госдума приняла законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.