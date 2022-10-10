Губернатор пообещал, что деньги будут перечислены в течение недели.

Все мобилизованные жители Владимирской области получат по 100 тысяч рублей. О назначении единовременной выплаты сообщил Александр Авдеев.Он пообещал, что деньги будут перечислены в течение недели.«Важно, чтобы наши защитники почувствовали нашу поддержку», - подчеркнул губернатор.Глава региона добавил, что продолжается работа по помощи семьям призванных резервистов. Во Владимире, Александрове, Гороховце и Киржаче открылись специальные центры, в которые могут обратиться родственники бойцов.