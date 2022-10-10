Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова... И сегодня ее одиночество скрашивают фильмы да книги.

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова... И сегодня ее одиночество скрашивают фильмы да книги.Елена Этуш хорошо разбирается в искусстве. И часто довольно резко высказывается об увиденном или услышанном.Все помнят, например, как ровно два года назад, в октябре 2020-го, вдова катком прошлась по певице Славе. "Господи! "Певица" Слава и ее дочка поют?! Да они обе разговаривают так, что хочется разбить телевизор. Только чтобы их не слышать больше никогда!" – эмоционально написала Елена Этуш на своей странице в социальной сети. – А у дочки еще и дефекты речи. А манера говорить – как будто их только вчера с помойки вывезли".Теперь же ее зубодробительной и едкой оценки удостоился фильм "Аферистка". Это криминальная комедия 2020 года, снятая Дж. Блэйксоном. За актерскую работу в картине исполнительница главной роли Розамунд Пайк получила премию "Золотой глобус"."Еще никогда в жизни я не испытывала такого чувства омерзения после просмотра! – плюет в экран шокированная вдова Этуша. – Еще никогда в жизни я с такой страстью не желала смерти главному герою фильма (в данном случае, героине)! И единственным светлым моментом фильма для меня был финал, когда эту с**** (цензура – Прим. ред.), наконец, замочили"."И еще одно ощущение, кроме омерзения, у меня осталось. Ощущение страха. Неужели все и в жизни так? Неужели человек настолько беззащитен, найдись кто-то достаточно наглый и нахрапистый, чтобы распорядиться твоей судьбой и жизнью?" – возмущена потрясенная увиденным вдова Этуша.