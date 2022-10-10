Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Как писала пресса, Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. Судя по сообщениям телеграм-каналов, на Земле обетованной Народная артистка СССР получила паспорт.

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Как писала пресса, Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. Судя по сообщениям телеграм-каналов, на Земле обетованной Народная артистка СССР получила паспорт.Пугачева молчала несколько недель, и вот, наконец, вышла на связь – звезда обратилась к брошенному ею народу России. "Благодарю мою многомиллионную армию за любовь и поддержку, за умение отличить правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле", – сказала Пугачева.Напомним, что еще неделю назад Алла Борисовна высказывалась о родных палестинах совсем в иной тональности. "Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря... Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ", — написала Пугачева в запрещенной в России экстримистской социальной сети. И попросила признать ее иностранным агентом.За это ее на Родине призывали лишить звания Народной артистки Советского Союза, проверить законность доходов и дорогих квартир. Причем эти предложения звучали даже от депутатов. Тогда, впрочем, говорили, что это ненавидящий России муж-иноагент науськал звезду эстрады.Сегодня же агрессии в словах Примадонны нет "Я счастлива!" – заверила сбежавшая к евреям русская певица.