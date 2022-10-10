Дорога под окнами дома №1 по улице Сущевская полностью разбита. Здесь были металлические гаражи. По словам местных жителей, летом их демонтировали. Территория не благоустроена. Мусор,

Дорога под окнами дома №1 по улице Сущевская полностью разбита. Здесь были металлические гаражи. По словам местных жителей, летом их демонтировали. Территория не благоустроена. Мусор, который был в гаражах, сейчас в овраге. Наводить порядок никто не спешит. Дорога через гаражи востребована у местных жителей. Ольга Альбрехт живет не далеко от Сущевской, на улице Левино Поле,