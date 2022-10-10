Парень оформил займы в четырёх кредитных организациях. При заполнении документов он указал ложное место работы и завысил заработную плату, - сообщает региональное управление МВД.

Парень оформил займы в четырёх кредитных организациях. При заполнении документов он указал ложное место работы и высокую заработную плату, - сообщает региональное управление МВД. Обман позволил 24-летнему злоумышленнику получить кредиты, но отдавать их ему было нечем. Представители компаний обратились в полицию.Подозреваемый рассказал, что деньги нужны были ему на личные нужды. При этом он понимал, что отдать их вовремя не сможет. Ущерб организациям составил 61 тысячу рублей. В отношении молодого человека заведены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования».