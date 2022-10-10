Житель Гусь-Хрустального признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного...

Житель Гусь-Хрустального признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Установлено, что в марте 2022 года мужчина пришел в гости к своему знакомому, в квартире которого они стали распивать спиртные напитки.Между приятелями произошёл конфликт. Осуждая аморальное поведение знакомого, обвиняемый взял со стола нож и нанес тому один удар в область шеи, причинив тяжкий вред его здоровью.Осознав содеянное, мужчина вызвал «неотложку» и сам пытался оказать первую медицинский помощь раненному им человеку.Свою вину подсудимый признал, попросил прощения у потерпевшего, что учтено судом при назначении наказания.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com