Житель Гусь-Хрустального признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного...
Житель Гусь-Хрустального признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Установлено, что в марте 2022 года мужчина пришел в гости к своему знакомому, в квартире которого они стали распивать спиртные напитки.
Между приятелями произошёл конфликт. Осуждая аморальное поведение знакомого, обвиняемый взял со стола нож и нанес тому один удар в область шеи, причинив тяжкий вред его здоровью.
Осознав содеянное, мужчина вызвал «неотложку» и сам пытался оказать первую медицинский помощь раненному им человеку.
Свою вину подсудимый признал, попросил прощения у потерпевшего, что учтено судом при назначении наказания.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
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