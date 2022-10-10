И так сойдет! Уже 2 недели жители дома номер 10 на улице Строителей живут вот в таких декорациях. Сотрудники управкомпании спилили и разбросали массивные кучи веток по всей придомовой

И так сойдет! Уже 2 недели жители дома номер 10 на улице Строителей живут вот в таких декорациях. Сотрудники управкомпании спилили и разбросали массивные кучи веток по всей придомовой территории, жалуются люди. Убирать спиленное никто не спешит. Наталье пришлось особенно несладко. Спиленные ветки скинули ей прямо на окно. Пенсионерка говорит – убрала бы мусор сама,