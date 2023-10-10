10 спасателей МЧС и 4 единицы техники тушили крупный пожар в одной из деревень Владимирской...

10 спасателей МЧС и 4 единицы техники тушили крупный пожар в одной из деревень Владимирской области.Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области накануне — 9 октября в позднее время (22:37).Известно, что загорелся частный жилой дом в деревне Эдон Вязниковского района, на улице Советской.Судя по кадрам, пламенем было охвачено всё строение.Спасатели оперативно справились с задачей, но предварительная площадь пожара достаточно масштабная — 100 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области