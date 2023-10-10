Через регион хозят два скоростных поезда.

В январе-сентябре 2023 года скоростные поезда «Ласточка», которые идут через Владимирскую область, перевезли больше 2,7 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.«Ласточки» ходят через Владимир по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород. Кроме того, с 1 июня через Владимирскую область курсирует скоростной поезд Нижний Новгород - Иваново № 741/742. За четыре месяца он перевез около 37 тысяч пассажиров.«Ласточки» ходят в пяти и десятивагонном исполнении. Составность зависит от спроса пассажиров.