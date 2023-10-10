Заместитель председателя Банка России Сергей Белов ранее говорил, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов.

Банк России представит обновленный дизайн банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей в понедельник, 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба регулятора."16 октября в 12:00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.Представят новые банкноты заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.Ранее в интервью газете "Известия" Белов говорил, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. Говоря о достопримечательностях, изображения которых попали на эти купюры, Белов указывал, что "основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах".Согласно планам ЦБ РФ, в этом году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.