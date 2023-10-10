Актриса Кристина Асмус проходит реабилитацию после перелома стопы. Но это не мешает ей сниматься в кино.

Актриса Кристина Асмус проходит реабилитацию после перелома стопы. Но это не мешает ей сниматься в кино.После тяжелого переломаКристина Асмус перенесла не менее тяжелую операцию. Как призналась артистка,после хирургического вмешательства ее рвало, была температура, и она два дня"питалась" капельницами.Сейчас Асмус проходит курс реабилитации. Ноэто вовсе не означает, что девушка сидит на больничном. Актриса отметила, чтоее преследует злой рок с ногами: что ни год, то вывих или перелом. Сейчас онаносит специальную послеоперационную обувь и ходит на костылях. Асмус с ирониейзаявляет, что перелом того стоил, ведь ее коллеги в буквальном смысле"носят на руках". За внимательное отношение и поддержку она не раз их благодарила. При этом девушка опасается, что постоянноепередвижение на костылях может перерасти в привычку. "Есть страх, чтоостанусь хромать", – призналась она.Кристина Асмус вышла на работу спустя три дня поле выписки.Поначалу она едва могла встать на ногу, но со временем уже самостоятельно выполняла актерские трюки. Вместе с тем Кристина Асмус соблюдает рекомендации врачей: между дублями девушка обязательно прикладывает что-то холодное к ноге и держит ее горизонтально.Напомним, что ранее Кристина Асмус получила травму стопы на съемках в Выборге. Врачи после осмотра настояли на проведении операции.Об этом ранее "Дни.Ру".