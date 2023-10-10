Накануне в город прибыла съемочная группа телеканала “Россия”, сообщили в управление культуры Киржачского района. На улицах города будут снимать мелодраму, ее рабочее название

Накануне в город прибыла съемочная группа телеканала “Россия”, сообщили в управление культуры Киржачского района. На улицах города будут снимать мелодраму, ее рабочее название “Полевых цветов букет”. Сериал это или фильм – не сообщается. Режиссером проекта стал Андрей Селиванов, он известен по сериалу “Склифосовский”. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство области