LED-экран, ультракороткофокусный проектор, мононаушники и другое оборудование появилось в музее благодаря нацпроекту “Культура”. Переоснащение обошлось в 8,5 миллионов рублей. Как

LED-экран, ультракороткофокусный проектор, мононаушники и другое оборудование появилось в музее благодаря нацпроекту “Культура”. Переоснащение обошлось в 8,5 миллионов рублей. Как сообщили в правительстве области, кроме вышеперечисленного оборудования, в музей закупили системы направленного звука и акустического сопровождения экскурсий. Это позволит сделать выставки и экспозиции доступней. Кроме того, внимание уделили и фондовой работе: обновили рабочие места и