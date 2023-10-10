Из-за плававшей в бассейне крысы, во Владимире закрыт на дезинфекцию СПА-центр при отеле. Накануне...

Из-за плававшей в бассейне крысы, во Владимире закрыт на дезинфекцию СПА-центр при отеле.Накануне на видео попали посетители, которые пытаются выловить грызуна из бассейна. Оно послужило основанием для принятия мер административного реагирования Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области.Данный факт свидетельствует о нарушении требований санитарного законодательства и создаёт угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей, пояснили в ведомстве.Владельцу комплекса прямо в тот же день направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства. А именно провести текущую дезинфекцию бассейнов, истребительные мероприятия по дератизации. И также принять профилактические меры, чтобы предотвратить попадание новых грызунов на территорию комплекса «Князь Владимир», сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Кроме того, с прокуратурой сейчас согласуется внеплановая выездная проверка на место инцидента с крысой.Фото и видео: https://vk.com/overhear_vladimir