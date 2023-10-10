Совсем недавно эмоциональный интеллект (ЭИ) был скорее темой для обсуждения на психологических тренингах, чем предметом интереса в мире бизнеса. В то время акцент делался на интеллекте и умственных способностях, но в последние десятилетия тенденция изменилась радикально.

Совсем недавно эмоциональный интеллект (ЭИ) был скорее темой для обсуждения на психологических тренингах, чем предметом интереса в мире бизнеса. В то время акцент делался на интеллекте и умственных способностях, но в последние десятилетия тенденция изменилась радикально.Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем планев оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, адолгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяетутверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловойсфере.Что такое эмоциональный интеллект?Эмоциональный интеллект – это способность понимать иуправлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Он включает в себя умениераспознавать, анализировать и реагировать на эмоции, как собственные, так иокружающих. Способность эффективно общаться, управлять стрессом и разрешатьконфликты также являются важными элементами ЭИ.ЭИ в мире бизнесаИсследователи, занимающиеся влиянием ЭИ на успех в бизнесе,пришли к удивительным выводам. Например, группа ученых в США в течение долгоговремени изучала секреты личности успешных людей из 500 крупных корпорацийразных отраслей. И результаты этих исследований ошеломляют: умственное развитиеоказалось на втором месте после эмоционального интеллекта влияния на успех вбизнесе.Вице-президент крупнейшего банка США подчеркнул, что"эмоциональный интеллект является основой подготовки руководящихкадров".Исследования в РоссииИсследования по этой теме проводились и в России. Например,исследование компании TalentSmart в 2014 году выявило, что 90% успешныхруководителей обладают высокими навыками ЭИ. Эти данные подтверждают, что вРоссии, как и в мире, ЭИ играет ключевую роль в бизнесе.Составляющие ЭИЭмоциональный интеллект включает в себя несколько ключевыхкомпонентов:Самоосознание:способность осознавать свои эмоции и их влияние на решения и поведение.Мотивация:умение устанавливать цели и сохранять мотивацию для их достижения, даже втрудных ситуациях.Саморегуляция:способность контролировать свои эмоции и реакции, не допуская, чтобы онимешали достижению целей.Эмпатия:умение понимать эмоции и потребности других людей, что помогает вулучшении межличностных отношений.Искусствокоммуникации: навыки эффективной коммуникации, включая умение слушатьи выражать свои мысли и чувства.Развитие ЭИОдин из важных моментов заключается в том, что уровеньэмоционального интеллекта не задается генетически и может развиваться в течениежизни. Это означает, что каждый может работать над своим ЭИ, начиная сподросткового возраста и продолжая взрослеть. Развитие социальных навыков иумение правильно управлять своими эмоциями становятся ключом к успеху.ЗаключениеЭмоциональный интеллект – это не просто модное понятие, аключевой фактор успеха в современном мире бизнеса. Он влияет на нашимежличностные отношения, способность решать проблемы, управлять стрессом имотивировать себя и других. Развивать свой ЭИ важно как для личного роста, таки для достижения успеха в карьере.