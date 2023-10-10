В Центробанке РФ анонсировали презентацию обновленных банкнот.

В Центробанке РФ анонсировали презентацию обновленных банкнот.Заместитель главы ЦБ РФ Сергей Белов объявил о показе новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает . По его словам, эти банкноты будут представлены уже 16 октября на пресс-конференции, которую также посетит гендиректор Госзнака Аркадий Трачук.Кстати, новые банкноты уже печатают, но никакой информации о достопримечательностях, которые изображены на купюрах, нет. Белов лишь проинформировал, что выбранные экспертной группой символы нашли отражение на обновленных рублях.Интересно, что сейчас также работают над новым дизайном 500 рублей (банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу). Ее планируют запустить в оборот в следующем году. А в 2025-м у россиян начнут появляться обновленные купюры номиналом 10 и 50 рублей (посвящены Сибирскому и Северо-Западному округам соответственно).Модернизировать банкноту номиналов в пять рублей пока не собираются, так как пока точно неизвестно, насколько востребована она у населения.Напомним, в октябре 2017 года в России в оборот была введены купюры номиналом 200 и 2000 рублей (первая – с оттенками зеленого цвета, вторая – синего). Дизайн банкнот сделали современным, непохожим на деньги образца 90-х годов.