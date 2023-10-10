Роман Костомаров будет помогать отечественному предприятию тестировать протезы. Об этом он заявил на выставке в Сочи.

Роман Костомаров будет помогать отечественному предприятию тестировать протезы. Об этом он заявил на выставке в Сочи.Олимпийский чемпион Роман Костомаров со своей женой Оксаной Домниной посетил выставку "Биотехмед" в Сочи. Там спортсмен ознакомился с протезами российского производства и заявил о своей готовности сотрудничать с одним из производителей.Роман Костомаров готов лично испытать новые отечественные протезы стоп, как он уточнил в интервью . "Будем тестировать стопы – для лучшей ходьбы", – прокомментировал Костомаров.На помощь спортсмена рассчитывает группа компаний "Салют Орто". Как отметил ее руководитель Иван Худяков, производитель планирует расширить исследования в части практического применения протезов. Фигуристу они предлагают испытать модели, которые можно использовать в различных видах спорта.Роман Костомаров в начале январе после госпитализации был введен в состояние медикаментозной комы. Во время лечения его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. В связи с развившимся сепсисом, спортсмену вынужденно ампутировали обе стопы и кисти рук.Костомаров сумел победить болезнь. Сейчас он проходит реабилитацию и вместе с этим активно занимается спортом. Это и бег, и плавание, и различные физические нагрузки на тренажерах, со спортивным инвентарем. Роман Костомаров постоянно показывает в своих соцсетях, как проходят его тренировки.