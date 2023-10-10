Кристина и Дмитрий Паршины из Владимирской области победили на всероссийском конкурсе «Семья...

Кристина и Дмитрий Паршины из Владимирской области победили на всероссийском конкурсе «Семья года-2023».Кристина и Дмитрий Паршины — жители посёлка Красная Горбатка вместе уже 13 лет. Они воспитывают 12-летнюю дочь Карину и 6-летнего сына Даниила.Как оказалось, в своё время Дмитрий Паршин победил в номинации «Лучший спортсмен» в премии «Человек года – 2022». Педагог дополнительного образования - он в данный момент ведёт секцию «волейбол» в «Детском оздоровительно-образовательном спортивном центре», а также является активным волонтёром.Кристина Паршина долгое время трудилась заместителем директора по учебно - воспитательной работе Центра внешкольной работы Селивановского района, на данный момент работает учителем-дефектологом с детьми-инвалидами и особенностями здоровья. В её «копилке» - почетные грамоты за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности.12-летняя дочка Карина – отличница в школе, а 6-летний сын Даниил успешно играет в хоккей.Сейчас семья Паршиных проживает в Красной Горбатке Селивановского района.Кристина приготовила видеоролик, характеристики, портфолио, награды и смело отправила на Всероссийский конкурс «Семья года — 2023». Победа стала неожиданностью для всех! Правда, очень приятной.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с семьёй Паршиных и раскрыть главные секреты супружеского счастья.«Это была любовь с первого взгляда!»- Мы поздравляем вас с победой! Скажите, ожидали? Или победа стала для вас чем-то… фантастическим? Всё же участники — семьи из разных уголков России.- Конечно, мы удивились, для нас это было полной неожиданностью, ведь мы даже не знали, что в области... прошли дальше. По положению результаты должны быть только в ноябре 2023 года.- А что даёт победа лично … вам, вашей семье?- Пока трудно сказать. Наверное, осмысление того, что мы правильно живем, воспитываем детей и трудимся во благо сохранения семейных ценностей и поддержки друг друга.- Кстати, поделитесь историей своей любви? Как вы познакомились и решили создать крепкую семью?Кристина:- Всё началось в сентябре 2006 года, когда я поступила в Муромский педагогический колледж, где уже учился Дмитрий. Заселившись в общежитие, он пришел знакомиться с новыми студентками. Увидев меня, однажды, Дмитрий каждый день стал приходить в гости. Это была любовь с первого взгляда! Я помогала учиться Дмитрию на повышенную стипендию «учителя физической культуры». И сама закончила Муромский педагогический колледж с красным дипломом - по специальности «воспитатель дошкольного учреждения». В 2009 году Дмитрий ушел служить в ряды Российской армии, а я устроилась на работу в Центр развития ребенка «Детский сад №30 Сказка» города Мурома. Когда Дмитрий вернулся из армии, мы решили создать семью. 20 ноября 2010 года мы стали мужем и женой. А в 2011 году у нас родилась красавица дочка Карина...«Главная ценность — держаться друг за друга...»Семья Паршиных рассказала, что какое-то время Дмитрий работал в школе №19 города Мурома учителем физической культуры. Жилье молодые снимали, а также учились в ННГУ им. Н. И. Лобачевского, получали высшее образование, работали.Уже в 2013 году первой наградой для них стала путевка на турбазу - «за успехи в работе молодой семьи в педагогической деятельности» от Главы округа Муром.В 2013 году судьба перевернула жизнь Паршиных. Дмитрий получил жилье в посёлке Красная Горбатка Селивановского района по программе жилье детям - сиротам. Семья, не долго думая, переехала на новое место.Дмитрий сразу же устроился на работу в Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр – педагогом дополнительного образования, а Кристина - в Детский сад.Молодой задор, рвение к работе и трудолюбие не заставило долго ждать, молодых педагогов сразу же заметили.Уже в 2014 году Кристина стала заместителем директора Дополнительного образования «Центра внешкольной работы». Дмитрий же добивался успехов в воспитании подрастающих волейболистов.А в 2016 году у пары родился сын Даниил. И конечно, это ещё больше сплотило семью. Теперь их стало четверо!- Что думаете о современном отношении к институту семьи и ценностям нового времени? - поинтересовались мы.- У нынешнего поколения при создании молодой семьи прежде стоят материальные ценности. Когда мы поженились, мы об этом даже не думали. Всего добивались вместе, поддерживали друг друга в любых ситуациях. Наверное, это и это и есть — ценность — держаться друг за друга. Единство. Ведь без него не будет семьи!- Стоит ли что-то менять сегодня в обществе в данном направлении, как вы считаете?- Стоит больше обращать внимание на привитие детям уважения к старшим, в первую очередь, культуры поведения. Ну и, конечно же, мы - взрослые должны подавать пример. Это касается и отношений в семье.- Секреты крепкой молодой семьи… Как не развестись через неделю после заключения брака?- Все просто. В основе любой крепкой семьи по-прежнему - любовь, доверие и взаимопомощь.Традицией семьи также стала совместная любовь к педагогической деятельности, спорту, туризму и здоровому образу жизни.Семья Паршиных на протяжении 5 лет возглавляла палаточный лагерь «Турист», где ежегодно отдыхали дети (до 90 человек) из Селивановского района.Это интересно!Дмитрий Паршин продолжает воспитывать успешных волейболистов. Его ученики в 2023 году стали победителями Владимирской области в юношеской лиге.Семья любит путешествовать. Кристина и Дмитрий Паршины стараются показывать свои детям прекрасные уголки России! Не это ли настоящее счастье — быть единым целым по всем фронтам и направлениям?Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива семьи ПаршиныхЧитайте также:В День Петра и Февронии Муромских многодетные семьи из Владимирской области поделились секретами личного счастья: https://vladtv.ru/society/146165/Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах: https://vladtv.ru/society/141454/