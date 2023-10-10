Сотрудники Роспотребнадзора заинтересовались крысой, плескающейся в бассейне популярного СПА-центра во Владимире.

Сотрудники Роспотребнадзора заинтересовались крысой, плескающейся в бассейне популярного СПА-центра во Владимире. Об этом сообщили наши коллеги из издательства .В понедельник, 9 октября, видео с резвящимся в бассейне грызуном облетело местные паблики соцсетей. Один из купальщиков не побрезговал и даже схватил крысу за мокрый хвост, чем вызвал волну веселья у очевидцев происшествия.А вот владельцам СПА-центра теперь не до смеха. Роспотребнадзор потребовал провести дератизацию и дезинфицировать помещения учреждения.