Для своих лет Александр Буйнов выглядит довольно бодро и свежо. Однако специалист уверен, что артисту есть над чем поработать.

Для своих лет Александр Буйнов выглядит довольно бодро и свежо. Однако специалист уверен, что артисту есть над чем поработать.Александр Буйнов уже долгие годы имеет репутацию ловеласа и покорителя женских сердец. Более того, он продолжает подтверждать эти звания даже в свои 73 года. Несмотря на свой возраст, певец по-прежнему может похвастаться харизмой, обаянием и привлекательным внешним видом. Однако даже ему, как считает эксперт в вопросе внешних преображений, есть куда стремиться.Пластический хирург Дмитрий Зимин внимательно рассмотрел снимки артиста и озвучил свой вердикт в беседе с изданием . Специалиста насторожила одна деталь во внешнем виде певца, указывающая на его возраст. По мнению эксперта, у любимца публики и похитителя дамских сердец образовался так называемый "квадрат старости".Эксперт отметил, что нижняя часть лица звезды претерпела изменения. Как считает врач, с годами кожа знаменитости слегка опустилась. Из-за этого, по мнению специалиста, форма лица певца стала напоминать квадрат. А вот кожу в верхней части, как отметил эксперт, Александр Буйнов смог сохранить в удивительно подтянутом и моложавом виде."Ввиду того, что ткани опустились и образовался, как я его называю, "квадрат старости" – лицо квадратное, наметились брыли", – высказал свое мнение пластический хирург.И хотя артист все еще может дать фору многим молодым красавцам, пластических хирург уверен, что благодаря подтяжке лица его лицо могло бы стать еще краше. Как известно, у музыканта и без того нет отбоя от поклонниц. Но если бы Александр Буйнов решился на вмешательство, их число, несомненно, стало бы еще больше.Ранее "Дни.ру" о том, что Буйнов рассказал о борьбе с онкологией.