Людмила Пашковская: Во Владимире пройдет Розовая суббота для профилактики рака молочной...

Людмила Пашковская: Во Владимире пройдет "Розовая суббота" для профилактики рака молочной железы.Октябрь - месяц осведомленности о раке молочной железы. В эти выходные в областном центре состоится так называемая "Розовая суббота". Её организатор - зумба-танцор Люся Пашковская, которая сама перенесла страшный диагноз. О том, почему суббота называется "розовой" и о своём новом фотопроекте для девушек, которые лечатся от рака, Люся Пашковская рассказала в интервью "Вестям".Людмила Пашковская:- Ты уже проводишь "Розовый октябрь" во второй раз. Расскажи, каким он будет в этом году? И многие молчат о своей болезни.. Понятно, это их выбор. Но почему именно ты решила не молчать?- Я организую "Розовый октябрь", потому что это шанс для других женщин получить свою лучшую жизнь, несмотря на диагноз.