В понедельник, 9 октября, в школе №21 Владимира состоялось торжественное открытие мурала в честь защитников Отечества.

В понедельник, 9 октября, в школе №21 Владимира состоялось торжественное открытие мурала в честь защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба .На большом граффити изображён владимирский педагог Пётр Степанов, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Мужчина передаёт эстафету служения Родине юному кадету.Пётр Степанов трудился в школе №46 областного центра. Он добровольцем отправился на СВО: сначала обучал мобилизованных военнослужащих, а после поехал в зону боевых действий. Владимирский педагог погиб 1 февраля 2023 года. Храброму учителю посмертно присвоили орден Мужества.