Возле дома №6А по улице Гастелло регионального центра после дождей провалилось брусчатое покрытие.

Возле дома №6А по улице Гастелло регионального центра после дождей провалилось брусчатое покрытие. Об этом сообщили активисты областного отделенияОбщественники разместили видео с места происшествия в соцсетях. На кадрах заметны глубокие ямы, образовавшиеся там, где раньше лежала плитка. Владимирцы невесело шутят, что теперь рядом с их жилищами имеется вход в подземный мир.«Обращаемся в городскую администрацию, будем добиваться устранения недоразумения», – пообещали представители Народного фронта.