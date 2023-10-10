Народные приметы на 11 октября. Почему в Харитонов день ни в коем случае нельзя есть ягоды? Еще с...

Народные приметы на 11 октября. Почему в Харитонов день ни в коем случае нельзя есть ягоды?Еще с давних времен Харитонов день считали «недобрым» и связывали с разгулом нечистой силы.С наступлением темноты наши предки старались не выходить из дома, чтобы избежать неприятностей.«Харитон – в избе урон»: в этот день на Руси женихи и невесты втайне от всех несли ведунье пироги и мёд, чтобы она ненароком не испортила им свадьбу.Особое внимание в ночь на 11 октября обращали на сны. Славяне считали, что они будут вещие, а также способны подсказать, что ждет в ближайшем будущем.Что следует обязательно сделать в Харитонов день?Этот день благоприятен для спокойного общения с семьей и самыми близкими. Начинается период примирения и налаживания отношений, прощения обид.Обратите внимание на ваши сны! Они в ночь на 11 октября - вещие. Например, если вам снится дорога, особенно дальняя и прямая, это может указывать на то, что вы действуете правильно.Что ни в коем случае нельзя делать в Харитонов день?После 11 октября никто не решался есть ягоды. Считалось, что на них плевал сам дьявол. Верили, что тех, кто съест хоть одну ягодку, ждала тяжелая болезнь или даже смерть.Любопытно, что и у англичан также существует поверье, что после 11 октября нельзя собирать ягоды (правда, ежевики) — это сулило гибель.Нельзя пересекаться с черноглазыми людьми. Верили, что они способны навести порчу.Не рекомендуется заниматься уборкой, ходить по гостям, назначать встречи, особенно с неприятными и завистливыми людьми. Беду на человека может навлечь даже «белая зависть».Народные приметы на 11 октября:«Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой»;«Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной»;«Вокруг луны радужный круг – к ветру и ненастью»;«Ива инеем покрылась – к долгой зиме».Фото: pxfuel.com